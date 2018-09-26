ترامب: صفقة القرن خلال 3 أشهر ونقف بجانب إسرائيل مائة بالمائة

ترامب: صفقة القرن خلال 3 أشهر ونقف بجانب إسرائيل مائة بالمائة

2018/09/26
الساعة 5:24 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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لقاء بين ترامب ونتنياهو في نيويورك تصوير: رويترز
المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل مشيرًا إلى أنه الحل الأمثل.
وقال ترامب: نريد الإعلان عن خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غضون شهرين أو ثلاثة.

وشدد ترامب، أثناء لقاء عقده اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقوف الولايات المتحدة مائة بالمائة إلى جانب إسرائيل، معبرًا عن قناعته بأن الفلسطينيين يرغبون في العودة إلى طاولة المفاوضات.

 


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