ترامب يحذر إيران وروسيا والأسد : لا تتهوروا

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يجب على بشار الأسد ألا يتهور في الهجوم على محافظة إدلب.

وشدد ترامب، في تغريدة له، صباح اليوم الثلاثاء، بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أن الإيرانيين والروس سيرتكبون مأساة إنسانية في هذه المدينة بقتل مئات الآلاف من المدنيين.

وتتأهب قوات الأسد لشن هجوم على معاقل المعارضين في محافظة إدلب التي يسكن فيها حوالي 3 ملايين شخص، نصفهم تقريبًا من النازحين.

يذكر أنه كان قد تم نقل آلاف المسلحين إلى إدلب من مناطق أخرى استعادتها السلطات السورية.