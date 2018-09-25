ترامب يدعو العالم لعزل النظام الإيراني راعي الإرهاب في المنطقة

المواطن - الرياض

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لكل دول العالم بالعمل على عزل نظام الملالي بسبب دعمه المستمر للإرهاب.

وقال ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك إن قادة إيران يمولون الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت ترامب إلى أن بلاده لن تسمح لنظام الملالي بتطوير أو امتلاك الأسلحة النووية مشيرًا إلى أنه لا لقاء مع الإيرانيين قبل أن يغيروا نهجهم.

وقال ترامب: نتطلع لعلاقة عظيمة مع إيران لكنه استدرك أن ذلك لن يحدث حاليًا.

وأوضح ترامب أن أمريكا تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي متعهدًا بالعمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.