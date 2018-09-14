ترامب يُصعد ضد الصين برسوم جديدة بنحو 200 مليار دولار

المواطن - متابعة

كشفت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر مساعديه بالمضي قدمًا في فرض رسوم على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار، على الرغم من مساعي ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي، لاستئناف المحادثات مع الصين بشأن تسوية الحرب التجارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من طرح ترامب احتمال فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 200 مليار دولار وتهديده أيضًا بفرض رسوم على سلع بقيمة 267 مليار دولار.

وفرض ترامب بالفعل رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.

واستوردت واشنطن من بكين سلعًا بقيمة 505 مليارات دولار العام الماضي، لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو زادت 9% تقريبًا بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017، بحسب بيانات أميركية.