ترتيب الدوري المصري .. بيراميدز يُشعل الصدارة ويؤزم موقف الكبار

المواطن - مروة نبيل

انتزع نادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم من الفرق الكبرى، بعد فوزه على فريق المقاولين العرب بهدف دون رد، في الجولة السابعة.

ويُعد نادي بيراميدز مُنافسًا قويًا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد مرور 7 جولات على انطلاقه، حيث إنه ضمن 3 فرق لم تتعرض للخسارة حتى الآن، ليضع الكبار في أزمة، بعد تألقه اللافت وانتزاع المركز الأول للمسابقة المحلية.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك الذي سيخوض مباراة الجولة السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، فيما يحتل الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي المركز الثالث بـ13 نقطة أيضًا.

ويقع النادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 11 نقطة، ولكنه خاض 5 مباريات فقط، لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا، يليه مصر المقاصة بـ10 نقاط، وبفارق نقطة عن كل من الجونة، المصري، سموحة والإسماعيلي.

ويحتل نادي بتروجيت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 8 نقاط، يليه الفريق الأول بنادي المقاولون العرب بـ7 نقاط، بالتساوي مع الاتحاد السكندري، ثم إنبي والنجوم برصيد 6 نقاط لكل منهما.

ويقع في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، الداخلية برصيد 5 نقاط، وهو نفس رصيد طلائع الجيش، يليه نادي حرس الحدود بـ3 نقاط، ويتذيل الفريق الأول بنادي وادي دجلة الترتيب بنقطة واحدة.