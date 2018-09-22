ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان .. الهلال يناطح النصر والاتحاد مرعوب

المواطن - محمد سمعه

لاتزال الإثارة والعراك الشديد متواصلين على صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان بين الأندية الأربعة الأوائل مع حلول الجولة الثالثة من البطولة.

ويُعد فارق النقاط الضئيل الشيء الأميز في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان الحالي بين الأندية، حيث يتواجد النصر والهلال في صدارة الدوري برصيد تسع نقاط لكل فريق.

أما نادي الاتفاق فيتواجد في المركز الثالث في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد سبعة نقاط متفوقًا على النادي الأهلي صاحب المركز الرابع والذي يملك سبع نقاط بعدد الأهداف المسجلة، حيث سجل الاتفاق سبعة أهداف، بينما سجل الأهلي خمسة أهداف حتى الآن.

ويُعد نادي الاتحاد المتضرر الوحيد حتى الآن في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان بعد مرور ثلاث جولات، حيث لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث مباريات بعد خسارته من أندية الشباب والقادسية والفيحاء.

كما أن نادي الفيحاء يتواجد في المركز السادس عشر في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد صفر من النقاط بعد خسارته في أول ثلاث جولات، كان آخرها بالأمس من نادي الاتفاق بثلاثية دون رد.

يتواجد نادي الشباب في المركز الخامس في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد سبع نقاط، وذلك بعد تعادله بالأمس مع نادي الفتح بهدف لكل فريق.

وسيظل النصر والهلال منافسان قويان على صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان، لما يملكانه من لاعبين وصفقات قوية.

ويعتمد النصر للاستمرار في صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان، على خدمات قناصه الفذ النيجيري أحمد موسى والذي قدم أوراق اعتماده في الدوري بعد ثلاثيته في شباك نادي القادسية.

كما أن الهلال سيعتمد وبكل قوة على خط هجومه الناري المكون من الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإماراتي عمر عبد الرحمن عموري وسالم الدوسري لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة والبقاء في مصارعة الجار النصر على صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان.