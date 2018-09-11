ترتيب مدربي الدوري السعودي في قائمة الأفضل حول العالم

المواطن - مروة نبيل

نجح كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في استقطاب المدربين الكبار إليه هذا الموسم، بعدما جذب عددا غير مسبوق من النجوم الأجانب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية والبدنية العالية.

وكشف موقع “كلوب وورلد رانكينج” العالمي، عن قائمة أفضل 100 مدرب في العالم، والتي شهدت تواجد مديرين فنيين من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواجد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال في المركز الـ33 بقائمة أفضل 100 مدرب في العالم، فيما جاء المدير الفني لفريق الوحدة، البرازيلي فابيو كاريلي بالمركز الـ68 عالميًا.

وجاء تصنيف مدربي الدوري السعودي للمحترفين الذين تواجدوا في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر، كالتالي؛ جورجي جيسوس في المركز الـ33، فابيو كاريلي بالمرتبة الـ68، ثم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد، حيث يحتل المركز الـ105.

واحتل الأوروغواياني ليوناردو راموس، مدرب نادي الاتفاق المركز الـ161، فيما جاء الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي الشباب في المرتبة الـ196، وتواجد التونسي فتحي الجبال مدرب نادي الفتح في المركز الـ207.

وفي المركز الـ254، جاء مدرب نادي الفيحاء، الأرجنتيني جوستافو كوستاس، مُتفوقًا على الأوروغواياني دانييل كارينيو المدير الفني لفريق النصر، الذي احتل المركز الـ258، وبفارق كبير، جاء البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب الرائد، في المرتبة الـ611.

وشهدت قائمة الأفضل، تواجد الأوروغواياني فرانسيسكو آرسي المدير الفني لنادي أُحد، حيث احتل المركز الـ649، فيما يقع مدرب فريق التعاون، البرتغالي بيدرو إيمانويل، في المرتبة الـ809 عالميًا.