ترفيه الباحة تنفذ طلعة وطنية احتفاءً بيوم الوطن

المواطن- أمل سعيد الغامدي - الباحة

نظمت الهيئة العامة للترفيه في غابة رغدان بمنطقة الباحة” فعاليات” طلعة وطنية ضمن برامج اليوم الوطني الـ88 التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه.

وحظيت الفعالية بحضور كبير جدًا من قِبل الأهالي والمقيمين الذين حضروا للاستمتاع بالفعاليات والعروض المقدمة التي تستمر لمدة 4 أيام احتفاءً بيوم الوطن المجيد.

وأعدت هيئة الترفيه خلال هذه الأيام سلسلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفولكلورية والمسابقات المختلفة والأهازيج التي تتغنى بالوطن.

الجدير بالذكر أن هيئة الترفيه استبعدت سابقًا منطقة الباحة من الفعاليات التي أُقيمت لبرامج العيد في 23 منطقة بعدد 400 فعالية، وهو ما أثار حفيظة أهالي المنطقة.