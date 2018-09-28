ترقب عالمي لبث مباشر يوثق قرصنة صفحة مؤسس فيسبوك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاع أحد المُخترقين أن يخلق حالة من الجدل حول العالم، بعد أن تعهد بحذف صفحة مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي والمؤسس لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحسب مجلة ذا فيرج الأميركية، فإن أحد المنتمين لمجموعة “القبعة البيضاء” التايوانية، أكد أنه سيذيع يوم الأحد المقبل عبر بث حي عملية إغلاق صفحة زوكربرغ على موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه.

وخلال إحدى المشاركات التي بعثت بها مجموعة الهاكر على فيسبوك، أكد المخترقون أنهم سيقومون بعملية المسح من خلال بث حي على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.

ومجموعة القبعة البيضاء سبق وأن أجرت مجموعة من العمليات الإلكترونية السيئة، كان أبرزها شراء تذكرة طيران بثلاثة سنتات فقط على متن خطوط جوية تايوانية.

وكشف أعضاء المجموعة في وقت سابق أنهم يقومون بأعمال القرصنة الإلكترونية لتربح الأموال والحصول على شعبية واسعة حول العالم، وذلك بعد أن قاموا بعمليات قرصنة واسعة الانتشار.

يذكر أن مارك زوكربرغ يمتلك صفحة ذات طابع خاص على موقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يجوز مسحها وتم تصميمها تقنيًا على أن تظهر لدى كافة الحسابات الموجودة على فيسبوك، بغض النظر عن الرغبة في ذلك من عدمه.