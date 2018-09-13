ترقية عدد من ضباط الأمن العام في تبوك

المواطن - سعيد ال هطلاء - تبوك

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء غازي بن محمد البدراني الحربي بمكتبه عدداً من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عقيد.

وبحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبــان، شملت الترقية كلاً من، المقدم علي بن أحمد القرني بشرطة منطقة تبوك، والمقدم سعود بن علي العيادي من إدارة دوريات الأمن، والمقدم عبداللطيف بن عطالله الماضي من إدارة دوريات الأمن.

وهنأ اللواء الحربي المترقين بهذه الثقة الغالية، متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.

ومن جهتهم، عبَّر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية، دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.