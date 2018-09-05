تركيا تحلب قطر بلا جدوى وبأرخص الأثمان!

المواطن - الرياض

في خضم أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها تركيا، أعلنت أنقرة أنها ستوقع اتفاقًا للشراكة التجارية مع الدوحة، لتؤكد فعلًا أنها “تحلب” قطر.

والاتفاقية تشمل تأمين امتدادات النفط المتكرر والغاز بأرخص ثمن، وتحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات، لتحاول الدوحة عبر هذه الاتفاقية تخفيف فاتورة الطاقة المتفاقمة على أنقرة.

ولكن على الرغم من ذلك، تبقى الحلول القطرية بلا جدوى تركية؛ لأن الأموال التي تعهدت بها الدوحة لن تحل أزمة أنقرة، فالـ15 مليار دولار القطرية لا تمثل إلا 10% من معضلة تركيا.

و411 مليار دولار هي قيمة ديون تركيا الخارجية، وسط انهيار الليرة إلى أقل مستوى لها في تاريخها.

وأثبتت تطورات العلاقة بين تركيا وقطر، أن أنقرة باتت تسيطر على مفاصل القرار الاقتصادي للدوحة وتتحكم بها؛ فالاتفاقية الخاصة بمد تركيا بحاجتها من الوقود بأسعار رخيصة، يأتي امتدادًا لسياسة الاستنزاف التي اتبعتها أنقرة مع الدوحة منذ اليوم الأول لوصول قواتها إلى قطر.