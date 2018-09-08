تركيا تُزيد الطين بلة بقرار جديد بعد انهيار الليرة!

المواطن - متابعة

أعلنت تركيا، الجمعة، اتخاذ خطوة مفاجئة بحق المصدرين، في محاولة قالت إنها ستدعم الليرة التركية التي تشهد انهيارًا غير مسبوق.

ويأتي هذا وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة التي جاءت دون التشاور مع المصدرين، ستؤدي إلى نتائج سلبية.

وقالت وكالة “رويترز”: إن الحكومة التركية أصدرت مرسومًا يجبر المصدرين على تحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة.

ويتعين على المصدرين أن يحولوا 80% من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يومًا من تلقيهم المدفوعات.

وبحسب أرقام رسمية، بلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي 157 مليار دولار.

وهذا الإجراء قد يكلف المصدرين ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، بما في ذلك تكاليف تحويل العملة.

وخسرت الليرة التركية 43% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له في 15 عامًا.