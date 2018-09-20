تركية تصطاد القطط لتبيعها شاورما للسوريين!

المواطن - متابعة

تسببت امرأة تركية في شكوك وجدل واسعين في مدينة إسطنبول التركية بعدما رُصد صيدها للقطط بالشباك قبل أن تقوم بوضعها داخل سيارتها.

وبعد أن احتشد حولها الناس لسؤالها عن السبب الذي يجعلها تجمع القطط أجابت بأنها تنوي استخدامها في تحضير الشاورما للسوريين.

وقال معلقون: إن رد المرأة، إن صح، ينم عن عنصرية دفينة تجاه السوريين حتى وإن كانت المرأة قد تحدثت بسخرية.

في غضون ذلك، اعتبر آخرون ما صدر عن المرأة انعكاسًا لمشاعر سلبية متزايدة لدى الأتراك تجاه اللاجئين الذي دخلوا إلى البلاد هربًا من الحرب الدائرة في سوريا منذ 7 سنوات.

وبحسب تقرير لمعهد واشنطن الخاص بدراسات الشرق الأوسط فإن تركيا تستضيف 63.4% من اللاجئين السوريين وهو ما رفع التعداد السكاني للبلاد إلى أكثر من 82 مليون نسمة خلال العام الماضي.