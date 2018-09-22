تركي آل الشيخ: اعتز بوسام الشرف الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بعد حصوله على وسام الشرف الآسيوي من قبل الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية اليوم.

وقال آل الشيخ: يسرني أن أشكر الأعزاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على ما أعلنوا عنه من تقدير ووسام أعتز به .. مرحبًا بهم وباجتماعاتهم في بلدهم الثاني ومتمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

يذكر أن آل الشيخ كان تُوج بوسام الشرف الآسيوي اليوم خلال اجتماع الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية في المملكة وتحت إشراف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.