تركي آل الشيخ: العراق يُكمل أضلاع الدورة الرباعية

المواطن - محمد سمعة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن المنتخب العراقي سيكون رابع المشاركين في الدورة الرباعية الدولية والمقرر إقامتها في المملكة في الشهر المقبل.

وقال آل الشيخ: دعمًا للكرة العراقية واعتزازًا بتاريخها العريق، فسيكون العراق هو رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية والتي تستضيفها المملكة، بمشاركة البرازيل والأرجنتين.

وكان المنتخب المصري اعتذر عن المشاركة في البطولة الرباعية وذلك بسبب انشغاله بمباراة سوازيلاند في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

تبدأ الدورة الرباعية في أكتوبر المقبل بلقاء بين الأخضر والمنتخب البرازيلي في الثاني عشر من أكتوبر، ثم يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني يوم 16 أكتوبر في جدة.