تركي آل الشيخ: انتظروا مفاجآت في الأيام المقبلة

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي جعله يتواجد في المركز السادس على المستوى العالمي.

وكان آل الشيخ قد تحدث لبرنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” قائلًا: دعم الأمير محمد بن سلمان الكبير للرياضة السعودية ساهم في أن يكون الدوري السعودي في المركز السادس عالميًا.

وتابع آل الشيخ: نحن نسير في الطريق الصحيح، وفي يناير المقبل ستكون هناك إضافات أخرى، وهدفنا المقبل هو أن نكون في المركز الخامس عالميًا، ونسعى كذلك لتطوير المداخيل الاستثمارية والنقل التلفزيوني.

وأضاف آل الشيخ: هناك مفاجآت في الأيام المقبلة ونحتاج فقط إلى الوقت، ولا أرى أهمية لتوقف الدوري السعودي في بطولة كأس آسيا والعلة في الاتحاد الآسيوي والذي يضع بطولة قارية ومهمة في يناير، وقرار إيقاف الدوري من عدمه في يد رئيس الاتحاد السعودي الجديد لو أراد إيقاف الدوري.

وأكمل آل الشيخ حديثه قائلًا: فيما يخص نواف العابد، لا أرى أن اللاعب مملوك للأندية وعلينا تحقيق رغبة اللاعب؛ لأن الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي يدعمان رغبة اللاعب.