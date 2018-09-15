تركي آل الشيخ: تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة الراحل خالد قاضي

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم تخصيصها لأسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي.

وقال آل الشيخ: سيتم تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة، لأسرة خالد قاضي رحمه الله، وسيتم تعويض الأهلي بقيمة الدخل من الهيئة العامة للرياضة.

وكان الإعلامي خالد قاضي تُوفي اليوم، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.