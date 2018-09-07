تركي آل الشيخ يتمنى تواجد الفراعنة مع الأخضر بالرباعية النارية

المواطن - محمد سمعه

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تمنياته بمشاركة المنتخب المصري في البطولة الدولية الرباعية رفقة منتخبات “السعودية، الأرجنتين، البرازيل”.

وكتب آل الشيخ منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك قائلًا: كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، أتمنى أن يكون منتخب مصر هو المنتخب الرابع في البطولة الدولية الرباعية والتي تستضيفها المملكة مطلع أكتوبر القادم بمشاركة البرازيل والأرجنتين.

ويذكر أن المنتخب السعودي يواجه منتخب البرازيل في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، ثم سيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني بعدها بأربعة أيام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن منتخب مصر خاض مباراة رسمية ضد المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 بروسيا، وانتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف.