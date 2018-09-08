تركي آل الشيخ يُوجه بدخول الجماهير لـ مباراة الأخضر وبوليفيا بالمجان

المواطن - محمد سمعه

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالدخول مجانًا للجماهير السعودية خلال مباراة الأخضر وبوليفيا الودية والمقرر إقامتها في العاشر من سبتمبر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على تويتر أن تركي آل الشيخ وجه بالسماح لجماهير مباراة المنتخب السعودي ومنتخب بوليفيا بالدخول بالمجان.

وستقام مباراة الأخضر وبوليفيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

يخوض المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًّا في الفترة الحالية استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019.