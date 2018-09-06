تركي ال الشيخ عام من الانجاز .. زيّن تاج الرياضة السعودية وكسب التحدي

المواطن - محمد سمعه

في السادس من سبتمبر في عام 2017 صدر قرار بتعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، وذلك للعمل على تطوير الرياضة السعودية في كافة المجالات.

وخلال 12 شهرًا تمكن تركي آل الشيخ من إحداث نقلة نوعية في الرياضة السعودية ليس فقط في مجال كرة القدم ولكن في مجالات عديدة مثل التطوير الإداري في اللجان الرياضية الأولمبية في المملكة بالإضافة إلى المساهمة في رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي في دولة الكويت.

كما ساهم آل الشيخ وخلال فترة قصيرة في إنقاذ كافة الأندية السعودية لكرة القدم من غرقها في الديون، وساعدها ماليًا كما ساهم أيضًا في دفع أموال من خزينة هيئة الرياضة للأندية من أجل إتمام الصفقات والتي تريدها خلال فترتي الانتقالات.

وفي مجال الرياضات الأخرى اتفق تركي آل الشيخ مع اتحاد المصارعة العالمي الشهير الWWE على نقل أحداث ومباريات المصارعة الحرة للجماهير السعودية العاشقة للعبة المصارعة ولنجومها، حيث أقيم في الأشهر الماضية حدث أعظم رويال رامبل في مدينة جدة وحضر وقتها العديد من نجوم المصارعة مثل أندر تايكر وجون سينا وتريب إتش وغيرهم.

ولا ينسى أحدٌ قرار تركي آل الشيخ بإنشاء بطولة للعبة البلوت لكل عشاقها، بالإضافة إلى تخصيص مسابقة لألعاب الفيديو للشباب والأطفال الصغار، مع تقديم جوائز مالية لتحفيز الجميع على المشاركة في المسابقات الرياضية، بالإضافة إلى الاستعانة بالحارس الألماني المخضرم أوليفر كان لتطوير أداء حراس المرمى السعوديين قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

ويُعتبر القرار الأبرز والأهم والذي نال رضا الجميع، هو السماح للعائلات والسيدات بحضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم بداية من شهر يناير الماضي، حيث كانت الانطلاقة من مباراة الأهلي والباطن في دوري المحترفين بالموسم الماضي.

ونال تركي آل الشيخ إشادة واسعة من قِبل نجوم الرياضة والإعلاميين بمناسبة مرور عام على تقلده منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث قال فهد الهريفي نجم النصر السابق عبر حسابه في تويتر: إذا لم تستحق كل المدح والثناء فمن يستحق، أسعدت كل الرياضيين وخدمت وطنك ومليكك وولي عهده وأبناء وطنك وكنت قريباً من الكل .. شكرًا لك أبو ناصر.

بينما قال عبدالله بن زنان مدير المركز الإعلامي في النصر: بعد عام من العمل أتمنى إنصافك ولكن عملك أنصفك، أتمنى سعادتك ولا أملك لك إلا الدعاء .. حفظك الله وأسعدك وألبسك ثياب العافية.