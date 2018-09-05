تسريب صور هاتف Pixel 3 XL Google بشكل غير متوقع!

المواطن - متابعة

سُربت صور هاتف جوجل الجديد (Pixel 3 XL Google) بشكل غير متوقع قبل أن تعلن الشركة عن موعد إطلاقه رسميًّا، وذلك بعد أن تركه أحد الركاب في الجزء الخلفي من سيارة أجرة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس الثلاثاء.

وعندما تفقد السائق السيارة ووجد الهاتف أدرك أنه النسخة الجديدة من هاتف جوجل الذي لم يطلق بعدُ؛ لكونه يملك Pixel 2 XL Google، فضلًا عن بعض ميزاته، مثل شعار جوجل في الواجهة الخلفية للهاتف.

لكن صور الهاتف الجديد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى المواقع المعنية بمتابعة أحدث تطورات الهواتف الذكية، قبل أن تتم إعادته إلى مالكه.

ويأتي تسريب صور Pixel 3 XL Google قبل شهر من موعد الإصدار الرسمي للهاتف.