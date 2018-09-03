تشكيل أكبر تحالف برلماني في العراق والعبادي يوجه رسالة لإيران

المواطن - متابعة

رفض رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، التدخل الخارجي في الشؤون العراقية، مضيفًا أنه لن يجازف بمصالح العراقيين لإرضاء لإيران أو غير إيران.

وأكد العبادي، في تصريحات إعلامية له، عدم تمسكه بمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية، مشددًا على أنه مرشح تحالف النصر لمنصب رئيس الوزراء.

كما أعلن العبادي عن رفضه تصريحات البعض حول حرب أهلية في العراق، لافتًا إلى رفضه التدخل الخارجي في الشؤون العراقية، مطالبًا الكتل السياسية بتغليب المصلحة الوطنية على المنافع الشخصية.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، تشكيل أكبر تحالف برلماني.

وضمت الكتلة الأكبر بقيادة “سائرون”، الحكمة والنصر والوطنية والقرار والجبهة التركمانية وبيارق الخير والمكون المسيحي والصابئي وغيرها، ووصل عدد نوابها إلى 177 نائبًا.

يشار إلى أن مفاوضات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، راوحت مكانها لأشهر، في سباق بين تحالف “سائرون”، بزعامة الصدر، والمتصدرة لنتائج الانتخابات مع حلفائها من ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العبادي وتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، بالإضافة إلى ائتلاف الوطنية بقيادة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي من جهة، وتحالف الفتح بقيادة زعيم ميليشيا بدر هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، من جهة أخرى.