تشلسي يحقق فوزه الـ4 وإنترميلان يحصد أول 3 نقاط بالدوري الإيطالي

المواطن - واس

حقق فريق تشلسي فوزه الرابع تواليًا على حساب ضيفه بورنموث بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة بالصدارة مشاركة مع ليفربول.

وفاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وتعادل فريق ايفرتون مع هادرسفيلد بهدف لكل منهما، وخسر كريستال بالاس على ملعبه أمام ساوثمبتون بهدفين نظيفين، وخسر وست هام من ولفرهامبتون بهدف دون رد، وتعادل فولهام مع ضيفه برايتون بهدفين لكل منهما.

كما حقق فريق انترميلان فوزه الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بتغلبه على مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويلتقي لاحقًا فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة أمام بارما في مباراة يتطلع فيها مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لافتتاح رصيده التهديفي مع فريقه الجديد.