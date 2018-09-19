تصريحات المملكة ترفع أسعار النفط عالميًّا

تصريحات المملكة ترفع أسعار النفط عالميًّا

2018/09/19
الساعة 7:59 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

صعدت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.03 دولار إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار.

كما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد أن أبدت المملكة ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.

وأكد أوليفييه جاكوب من بتروماتركس الاستشارية: “أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارًا للبرميل من خام برنت“.


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