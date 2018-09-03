تطبيق سهل يبسط تعليم الرياضيات بهذه الطريقة

المواطن - الرياض

تداول مغردون مقاطع فيديو تتضمن شرح تطبيق برنامج سهل الذي يهدف إلى تبسيط تعليم الرياضيات ومساعدة الطلاب في مرحلتي الثانوية والمتوسطة.

ويمكن تحميل تطبيق سهل من منصات التطبيقات حسب نوع برنامج التشغيل الخاص بك ويتم التسجيل في خطوات بسيطة.

ويمكن للطالب اختيار المرحلة التي يدرس بها سواء الثانوية أو المتوسطة في شاشة البداية ثم الدخول إلى المنهج من أجل الحصول على تعليم سهل وميسور لهذه المادة التي قد يجد البعض صعوبة في فهمها.

وبعد التسجيل في تطبيق سهل واختيار المرحلة الدراسة يظهر المنهج الدراسي موزعًا على أجزاء ووحدات تتضمن الشرح ثم المسائل الهامة على أبرز النقاط التي تضمنها الدرس.

وكان طلاب وطالبات المدرسة قد انتظموا أمس في مقاعدهم في بداية العام الدراسي الجديد.

وبحسب التقويم الدراسي 1440 فقد بدأت الدراسة لطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 والذي وافق الأحد 2018/09/02.

أما إجازة اليوم الوطني وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 هـ فستكون يوم 1440/01/13 والذي يوافق 2018/09/23، وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 1440/04/09 الموافق 2018/12/16أما بداية إجازة منتصف العام فتبدأ يوم 1440/04/20 الموافق 2018/12/27 في حين تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني وفقا لـ التقويم الدراسي 1440 لهذا العام، يوم 1440/04/30 الموافق 2019/01/06

أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني فتكون يوم 1440/08/16 الموافق 2019/04/21 وأخيرًا تبدأ إجازة نهاية العام وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 يوم 1440/08/27 الموافق 2019/05/02م بمشيئة الله.

وقد شهد العام الدراسي بداية جادة في كل مدارس المملكة تنفيذًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدروس بكل همة ونشاط وضمان عدم وجود أية عقبات تعيق سير العملية التعليمية.