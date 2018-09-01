تعادل الأهلي والتعاون .. آمال الفوز الأول تتحطم في ملعب الجوهرة

المواطن - جدة

تعادل الأهلي مع ضيفه التعاون، مساء اليوم السبت، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة في جدة، في ختام المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي التعاون عن طريق مهاجمه ليندر تاوامبا في الدقيقة 24، قبل أن يدرك حسين المقهوي التعادل للأهلي في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وكان النادي الأهلي يسعى بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي لتحقيق الفوز الأول له في الجولة الأولى وإثبات قدرته على المنافسة على لقب الدوري السعودي منذ بداية الموسم، ولكن التعاون حطم هذه الآمال ليكون التعادل هو سيد الموقف.