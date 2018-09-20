تعادل الاتحاد والتعاون في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد والتعاون ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بدأت مباراة الاتحاد والتعاون بضغط كبير من لاعبي الفريقين، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم، السوري جهاد الحسين في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وبعد مرور 4 دقائق فقط على هدف جهاد الحسين، تمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد من إحراز هدف التعادل، قبل أن يهز الشباك مُجددًا، ويمنح العميد التقدم في الدقيقة 37.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم، هيلدون في تسجيل هدف التعادل في شباك العميد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والتعاون بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقبل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يتذيل العميد الترتيب بدون نقاط.