تعاطُف مع أمل عباس بعد طلبها مساعدة مالية للعلاج

المواطن - سعد البحيري

تعاطف الكثير من محبي ومتابعي الفنانة أمل عباس معها بعد أن خرجت في مقطع فيديو مصور تطلب من جمهورها ألا يبخلوا عليها بالدعم المالي لإجراء قسطرة قلبية لا تمتلك تكلفتها.

ونشط المغردون في إعادة تغريد وتداول مقطع أمل عباس وهي تحث جمهورها على ألا يتخلي عنها، مؤكدة أنها ابنتهم وأختهم وتحتاج وقتهم لجوارها.

الفنان السعودي فايز المالكي قام بإعادة نشر مقطع أمل عباس وعلق عليه بقوله: ” فنانة قديرة وتناشد جمهور مقتدر عسى الله لا يخيب آمالها ويسخر لها أهل الخير ويكتب لها الشفاء”

بينما قال حساب هيئة المشاهير على تويتر: “الفنانة القديرة أمل عباس تحتاج لعملية صمام قلب وتكاليف العملية 7 آلاف دينار كويتي.. شيء غريب صراحةً كيف ما وقفوا معها زملاء المهنة وما خلوها توصل للمرحلة اللي تحط رقم عشان يتواصلون معها الناس ”

وقالت صاحبة حساب “نينة”: ” أنا متعاطفة جداً مع الممثلة أمل عباس الله يشفيها ويعافيها يعني مو معقول لها بالوسط الفني سنين وينهم زميلاتها وزملائها ؟؟ محد واقف معها! محد كلف على نفسه يدفع لعمليتها اللي مهي قادره تدفعها وتبكي بسبب الحاجة! الله يشفيها ويقومها بالسلامة ”

وطالب المغردون الحكومة الكويتية بالتكفل بعلاج أمل عباس، مؤكدين أن أعمالها هي إرث للدراما الكويتية.

والمعروف أن أمل عباس من مواليد 24 أبريل 1960 تعيش في الكويت حيث بدأت حياتها الفنية هناك منذ عام 1983 بمشاركتها بدور صغير مع الفنان محمد المنصور والممثلة رجاء محمد في أوبريت سندريلا، وبعد هذا العمل أدت أدواراً صغيرة في العديد من الأعمال في التلفاز والمسرح.

وبعد ذلك بدأت أمل عباس تأخذ بعض الأدوار الثانوية، إلا أنها حققت نجاحها في مسلسل الحيالة عام 2003 خلال دور “حكيمة” مع عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي.

وفي أغسطس 2017، تعرضت أمل عباس إلى وعكة صحية أُدخلت على إثرها للمستشفى أشيع بعدها خبر وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب، وأكد ابنها محمد أن والدته بخير وحية ترزق، وغادرت غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبدياً استياءه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلباً عليها وعلى جمهورها.