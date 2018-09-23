تعرض طفلها للبيع قبل ولادته مقابل 20 ألف جنيه غير قابلة للتفاوض

حالة من الجدل أثارها منشور إحدى النساء التي تجردت من كل مشاعر الإنسانية حين أعلنت بيع ابنها الذي لا يزال في أحشائها مقابل 20 ألف جنيه واشترطت الجدية وعدم التفاوض حول السعر.

تفاصيل الواقعة التي حدثت في مدينة الإسكندرية في مصر بدأت مع الأم التي كتبت مشاركة في فيسبوك عبر صفحة معنية بتبني الأطفال الأيتام: “لو فيه حد حابب يتبنى طفلاً هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط”.

وبعد التواصل اتضح أن الأم تشترط الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه كشرط لإتمام الصفقة الأمر الذي قاد بعض الأشخاص إلى الإبلاغ عنها وبالفعل تم القبض على الزوجين وتم حبس الزوج 4 أيام والتحفظ على الزوجة في مستشفى الشاطبي للولادة بتهمة الاتجار في البشر وتحديد موعد لمحاكمتهما.