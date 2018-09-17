تعرف على أبرز 5 أسئلة وردت للتواصل العدلي خلال أسبوع

كشفت وزارة العدل، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليها عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع، من 29 ذي الحجة 1439هـ إلى 3 محرم 1440هـ.
واستعرضت الوزارة عبر حسابها الرسمي الأسئلة والأجوبة عليها والتي جاءت على النحو التالي:
– كيف يمكنني معرفة جميع الوكالات الصادرة باسمي؟
يمكنك ذلك من خلال الدخول على خدمة الاستعلام عن وكالتي على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
– إذا كانت هناك امرأة ليست لديها بطاقة أحوال كيف يتم التعريف بها؟
يكون التعريف بها من أحد محارمها.
– رفعت دعوى ومن ثم تم الصلح لاحقاً.. هل أستطيع التنازل إلكترونياً عن الدعوى؟
عند رغبتكم إثبات التنازل عن الدعوى فيلزم مراجعة المحكمة في الموعد المحدد.
– أريد رفع قضية حضانة على زوجي.. أين يتم ذلك وهل يتطلب محامياً؟
يتم رفع دعوى حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية، وبإمكانك رفعها بنفسك أو توكيل الغير.
– كيف أستعلم عن قضية ضدي بمحكمة التنفيذ؟
يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومضمونه، والسند التنفيذي المقدم للمحكمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.