تعرف على أسباب تضرر وتلف تيربو محرك السيارة

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التيربو هو أحد الابتكارات الحديثة التي تزود بها محركات السيارات، والتي حازت إعجاب الكثيرين خاصة من محبي السرعة، ويعمل التيربو على مساعدة المحرك في حرق الوقود بصورة أسرع عن طريق إضافة كمية هواء كبيرة في غرفة الاحتراق، ما يزيد الضغط وبالتالي توليد قوة أكبر.

ويتعرض التيربو، بحسب خبراء السيارات، للتضرر أو التلف نتيجة عدة عوامل منها:

– الضغط بقوة على دواسة الوقود عند تشغيل المحرك، حيث يكون المحرك لا يزال بارد، ولم يصل الزيت إلى جميع أجزائه بصورة كافية

– النقص الكبير للزيت في المحرك

– زيادة الزيت في المحرك بصورة كبيرة

– خلل أو تلف مضخة الزيت

– تسريب كامل أو جزئي في دورات الهواء من داخل محركات السيارة

– انسداد فلتر الهواء بالأتربة والأوساخ