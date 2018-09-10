تعرف على أسباب تعطل مروحة التبريد في السيارة

المواطن - متابعة

تؤدي مروحة التبريد في السيارة دوراً هاماً جداً في تقليل درجة حرارة المحرك، والحفاظ عليها في المعدل المعتدل، ما يحمي السيارة من أي أعطال قد تصيب المحرك، والتي تصل إلى إنها قد تؤدي إلى تلفه.

ويؤكد خبراء السيارات أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل مروحة التبريد في السيارة ما يلي:

1- تلف فيوز مروحة التبريد

2- إذا تعطل محرك المروحة نفسها

3- تعطل الترموستات المتصلة بالردياتير

4- تعطل حساس المروحة

5- تعرض ريلي المروحة إلى التلف نتيجة انتهاء عمره الافتراضي

6- تلف حساس الحرارة أو فيشة المروحة للتلف

وينصح خبراء السيارات بإصلاح هذه الأعطال بالذهاب فوراً إلى مركز الصيانة مع فحص المكونات باستمرار في الصيانة الدورية.