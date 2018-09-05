تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الكويت 11.61 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.64 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.16 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.71 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.77 دينار.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.81 دينار، وسجلت أسعار أوقية الذهب 361.09 دينار، أما أسعار جنيه الذهب فسجلت 81.28 دينار.