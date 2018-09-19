تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

2018/09/19
الساعة 7:57 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الإمارات 141.59 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.80 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 123.90 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 18 فسجلت 106.20 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.60 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 70.80 درهم.

وأيضًا سجلت أسعار أوقية الذهب 4,404 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 991.18 درهم.

 


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