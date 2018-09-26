تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الكويت 11.70 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.72 دينار.

وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 10.24 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.77 دينار.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.82 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.85 دينار، فيما سجلت أسعار أوقية الذهب 363.77 دينار، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 81.88 دينار.