تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الإمارات 141.98 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 130.15 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 124.23 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 106.49 درهم، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.82 درهم.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 70.99 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,416 درهمًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 993.88 درهم.