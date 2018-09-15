تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات

2018/09/15
الساعة 10:06 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، في الإمارات 141.11 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.35 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 123.48 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 105.84 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.32 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 70.56 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,389 درهمًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 987.82 درهم.


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