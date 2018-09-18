تعرف على أعراض وأسباب تلف مضخة الوقود في السيارة

المواطن - متابعة

تعتبر مضخة الوقود من أهم الأجزاء التي يتوقف عليها عمل السيارة، حيث تعمل المضخة على نقل الوقود من خزان الوقود وضخه إلى غرف الاحتراق في المحرك.

لكن قد تتعرض مضخة الوقود للأعطال أحياناً، واليوم نستعرض هنا أعراض وأسباب ذلك.

أعراض خلل أو تلف مضخة الوقود:

– صعوبة في تشغيل محرك السيارة

– توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ

– ضعف سحب السيارة أثناء السير

– إضاءة الرمز الخاص بفحص المحرك عند وضع التشغيل

– ظهور صوت قرقعة بداخل المحرك

– اهتزاز وارتجاج المحرك

– تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ

– عند القيام بالفحص بواسطة كمبيوتر السيارة تظهر لك أكواد تشير إلى وجود ضعف في خليط الوقود والهواء

ومن الأسباب التي تؤدي إلى خلل أو تلف مضخة الوقود:

– عند عدم وصول التيار الكهربائي إلى مضخة الوقود

– تلف الأجزاء الداخلية لمضخة الوقود

– حال انسداد أو تلف في أي من صمامات المضخة سواء كانت صمامات الضغط أو السحب

– حال تسرب الوقود بسبب ارتخاء أو تأكل في وصلات أنابيب المضخة

– تلف الفيوز الخاص بمضخة الوقود

– تلف أو حرق في ملفات المضخة

– تلف ريلاي تشغيل المضخة