تعرف على المدير التنفيذي لمشروع أمالا.. 30 عامًا من الخبرة

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات على إعلان صندوق الاستثمارات العامة تعيين نيكولاس نيبلز مديرًا تنفيذيًّا لمشروع “أمالا” الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، حتى انهالت التساؤلات والاستفسارات عن نيبلز وخبراته في هذا المجال.

عمل نيكولاس نيبلز في مجال الضيافة الفاخرة لثلاثة عقود مع العلامات الكبرى، مثل Ritz وCarlton وSeason Four، وقاد عددًا من مشاريع تطوير المنتجعات المتكاملة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

خبرات رفيعة:

ولدى نيكولاس خبرة رفيعة المستوى في تطوير وتشغيل عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم والمنتجعات المتكاملة ذات الاستخدامات المتعددة ومراكز البيع بالتجزئة والمرافق الرياضية والممتلكات السكنية.

ومن بين أبرز المناصب التي تقلدها نيكولاس منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتطوير لشركات المنتجعات المتكاملة الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية، والصين وفيتنام، وخلال فترة عمله، تمكن نيكولاس من إكمال 17 مشروعًا جديدًا.

وشغل محفظة تضم أكثر من 30 منتجعًا لشركة Entertainment Caesar.

أهم إنجازاته عالميًّا:

وبالإضافة لهذا، يعد نيكولاس أحد كبار المسؤولين التنفيذيين من الولايات المتحدة الأميركية الذين تسلموا دورًا قياديًّا في التطوير في ماكاو بالصين خلال عام 2006.

وتضمنت مسؤولياته خلال تلك الفترة تطوير منتجع على طراز أستوديوهات الأفلام بمساحة 6 ملايين قدم مربع، ومشروع منتجع متكامل تبلغ مساحته 13.5 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى تشغيل منتجع فاخر متكامل تبلغ مساحته 5 ملايين قدم مربع في Cotai ss الشهير في ماكاو.

ويحمل نيبلز درجة الماجستير في الإدارة من جامعة كورنيل- مدرسة جونسون للدراسات العليا، كلية إدارة الفنادق.