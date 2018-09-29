تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والباطن

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الباطن، على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الباطن 4 مرات من قبل في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يستطع الفريق السماوي تحقيق أي فوز، حيث خسر أمام الراقي 3 مرات، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل 9 أهداف في شباك الباطن، فيما سجل الفريق السماوي هدفين فقط خلال المباريات التي جمعته بالراقي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، قبل مباراة الهلال ضد الباطن اليوم، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 بنقطة واحدة.