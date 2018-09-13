تعرف على تاريخ مواجهات الباطن والاتفاق في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الباطن، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الباطن 4 مرات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تمكن السماوي من الفوز في مواجهتين، وخسر مرة، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في أول مباراة جمعته بنظيره الباطن في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر مواجهتين متتاليتين بنتيجة 2/ 0 و3/ 1، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة آخر لقاء بينهما.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن 7 أهداف في شباك الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما أحرز لاعبو فارس الدهناء 4 أهداف.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، فيما انتهت مباراة الباطن والفيصلي بنتيجة 2/ 2.