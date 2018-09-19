تعرف على تاريخ مواجهات الشباب والفتح

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الشباب والفتح مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الشباب والفتح 18 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز 6 مرات، وخسر في 4 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي في هز شباك الليوث بـ22 هدفًا، في مباريات الشباب والفتح بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، واستقبلت مرماه 17 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الشباب والفتح غدًا، حيث نجح في الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، والفيحاء بثلاثية مقابل هدف.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي في المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الشباب والفتح غدًا، بعد تعادله سلبيًا في أول جولتين أمام القادسية والوحدة.