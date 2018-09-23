تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والفتح

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير، يوم غد الاثنين، لمباراة الهلال والفتح المُقرر إقامتها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقابل الهلال والفتح في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 18 مرة من قبل، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الذي حقق الفوز في 14 مباراة، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من تسجيل 42 هدفًا في مرمى النموذجي، واهتزت شباكه بـ14 هدفًا خلال المباريات التي جمعت الهلال والفتح في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والفتح غدًا، يُقدم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، بعدما حققوا الفوز في 3 مباريات على التوالي أمام الفيحاء، الرائد والباطن.

على الجانب الآخر، يدخل لاعبو النموذجي مباراة الهلال والفتح في الجولة الرابعة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحثًا عن الفوز، وذلك بعد التعادل في أول ثلاث جولات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.