تعرف على ثاني أكثر جنسية بعد البرازيليين في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

شهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، توافد العديد من النجوم على المسابقة المحلية، حيث يتواجد 128 لاعبًا أجنبيًّا، بواقع 8 لاعبين في كل فريق.

وتعاقدت الأندية مع 90 لاعبًا أجنبيًّا جديدًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، فيما استمر 38 محترفًا مع فرقهم.

ويأتي اللاعبون البرازيليون في صدارة قائمة أكثر الجنسيات المتواجدة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بـ43 محترفًا، وبفارق كبير يحتل الجزائريين المركز الثاني بـ7 لاعبين فقط.

ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الثنائي الجزائري حارس المرمى عز الدين دوخة، المنتقل من أُحد، والمدافع هشام بلقروي، القادم من صفوف موريرينسي البرتغالي، ويلعب المهاجم إبراهيم الشنيحي في الفتح، منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحرس عرين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، رايس مبولحي، منذ التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، وتعاقد الحزم الصاعد حديثًا لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع حارس المرمى مليك عسلة، قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري.

ويلعب قلب الدفاع جمال بن عمري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منذ عام 2016، فيما تعاقد الفتح مع المدافع محمد نعماني، قادمًا من شباب بلوزداد الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.