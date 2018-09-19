تعرف على حُكام مباريات جولة الوطن

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أُطلق عليها جولة الوطن، مساء اليوم الأربعاء، بمباراة القادسية ضد النصر.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حُكام مباريات جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيدير البرتغالي آرتور سواريس مباراة القادسية ضد النصر، التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء.

وسيُقام، يوم غد الخميس، 3 مباريات، وسيُدير البولندي راتشكوفسكي لقاء الشباب والفتح، وسيقود الحكم الويلزي سيمون إيفانز مواجهة التعاون ضد الاتحاد، فيما سيُدير السلوفيني دامير سكومينا مباراة الهلال والباطن.

وتواصل جولة الوطن منافساتها، يوم الجمعة، بـ3 مباريات، وسيقود الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش مباراة الاتفاق والفيحاء، ويُدير الهولندي كيفين بلوم لقاء الفيصلي ضد أُحد، ويقود البولندي مارتشينياك مواجهة الأهلي والحزم.

وتُختتم منافسات جولة الوطن، يوم السبت، بالمباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بنظيره الرائد، وسيُديرها الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ.