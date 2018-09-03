تعرف على خدمات البوابة الوطنية للعمل طاقات .. توظيف وتدريب وتطوير بحلة جديدة

المواطن - واس

تجمع البوابة الوطنية للعمل طاقات ، بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة لأبناء وبنات المملكة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.

وتتيح بوابة طاقات بحلتها الجديدة ‏(هنا الرابط) ، أيضاً لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.

وتتيح بوابة طاقات على مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آلياته التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الالكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يذكر أن طاقات مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة “طاقات”، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل طاقات عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.