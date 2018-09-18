تعرف على قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

المواطن - الرياض

أجريت مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات موسم 2018/ 2019، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في العاصمة الرياض، في حضور ممثلي الأندية المشاركة.

وأسفرت نتائج قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات موسم 2018/ 2019، عن توزيع الفرق على مستويين، كالتالي؛ جاء في المستوى الأول كل من؛ الشعيب، الاتفاق، مصدة، النهضة، العرض، والقادسية.

فيما جاءت الأندية في المستوى الثاني، كالتالي؛ الخالدي، الجبلين، العلمين، الريان، الثقبة، ورضوى.

وأقيم على هامش قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات موسم 2018/ 2019، اجتماع للجنة المسابقات مع ممثلي الأندية للعبة كرة قدم الصالات، حددت فيه اللجنة يوم 26 أكتوبر المقبل؛ موعدًا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات.

وتم الموافقة على إقامة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات بمشاركة أندية الدرجة الممتازة والأولى، كما تمت مناقشة ملف زيادة عدد أندية الدوري الممتاز.