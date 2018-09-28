تعرف على موعد نهائي السوبر العالمي للملاكمة.. والنزالات التمهيدية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن موعد نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي والنزالات التمهيدية، المُقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

وسيكون النزال الأول عند الساعة 6:40 مساءً، بين النيجيري عليو بامديلي لاسيسي ضد التايلاندي أرتيد بامرو نجايا، وسينطلق النزال الثاني عند الساعة 7:20 مساءً، حيث سيجمع بين السعودي عبد الفتاح جليدان والجورجي شافيلغو تسامالادايدز.

وسيجمع النزال الثالث بين المصري مراد عمر والدنماركي كيم ليجونكويست، عند الساعة 8:10 مساءً، وفي تمام الـ8:49 مساءً، سينطلق النزال الرابع بين الإنجليزي ميكائيل لأول والهنقاري تاماس كوزما.

وعند الساعة 9:21 مساءً، سينطلق النزال الخامس بين الإنجليزي دارين سوتيز ومواطنه كين باكر، ثم يواجه الإنجليزي كريس يوبانك الإيرلندي جاي ماكدوناه عند الساعة 10:02.

ومن المُقرر أن يكون نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي في الوزن المتوسط عند الساعة 11 مساءً، بين كالم سميث وجورج جروفس، وسيكون هناك نزال محتمل بعد النهائي بين السعودي زهير القحطاني والجورجي جيورجي جفينيا شفيلي.