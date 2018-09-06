تعرف على هواتف أبل الثلاثة المنتظرة في محفلها السنوي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ينتظر العالم بعد أيام قليلة المحفل السنوي الرسمي لشركة أبل الأميركية، والذي سيشهد كالمعتاد إطلاق العديد من الأجهزة اللوحية والنسخ الأحدث من هواتفها الذكية بالأسواق العالمية.

وحسب تقرير أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشركة الأميركية العملاقة ستُطلق ثلاثة هواتف جديدة في حدثها السنوي سبتمبر الجاري.

ووفقًا للتقرير فإن أبل سوف تُطلق على النسخة التي تأتي شاشتها بمساحة 6.5 بوصة، والمعروفة برمز “بلس”، اسم “أيفون XS Max”، في حين قد تُطلق على النسخة ذات المساحة الأمامية بمقدار 6.1 بوصة اسم أيفون Xr، فيما سيُطلق على النسخة الأخيرة بحجم 5.9 بوصة اسم “أيفون XS”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير منفصلة إلى أن شركة أبل قد تتخلى عن فكرتها في إدخال مُعرّف اللمس داخل هواتفها الذكية، وذلك لحساب التقنية الجديدة لبصمة الوجه، والتي ستعتمدها الشركة الأميركية في هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة.

وظلت بصمة الأصبع هي الأداء الرئيسية لقفل الأمان والتعريف بمستخدم الهاتف، غير أن أبل طورت تلك التقنية لتشمل الوجه بالكامل، بحيث يكون الجهاز قادراً من خلال مستشعرات وحساسات دقيقة على تمييز مستخدمه الأصلي.

وتُرجح تقارير إعلامية أن يكون أيفون XS الجديد هو المفاجأة التي تعدها أبل في محفلها السنوي الرسمي، وذلك على غرار ما تم العام الماضي.

وكان الجمهور في انتظار أيفون 8 خلال العام الماضي، غير أن الشركة الأميركية العملاقة فجرت مفاجأة بالكشف عن أيفون X الشهير.