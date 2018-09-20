تعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحديدة

المواطن - الرياض

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة، موضحةً أن هذه التعزيزات تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش و”العمالقة”.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثيين، بحسب “العربية”.

وسيطر الجيش اليمني بدعم التحالف على وادي وفج حرض في حجة، بعد معارك عنيفة خاضها ضد ‏الجيش اليمني يسيطر على وادي وفج حرض بحجة اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء “كيلو 7” شرقي المدينة.

وكانت قوات الجيش والتحالف قد أعلنت عن بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني في منطقة “كيلو 16″، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.